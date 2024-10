Paulo Rocha (ministre capverdien de l’Administration intérieure) a étalé ce 13 octobre 2024 les nouvelles ambitions du Gouvernement de son pays dans le cadre du projet «Ville sûre» qui souhaite ratisser large.

L’Etat de cet archipel ouest-africain a annoncé ce 13 octobre qu’il va inclure «trois nouvelles villes cap-verdiennes dans l’exécution de la 3e phase du projet ‘Ville sûre’, mené en collaboration avec la coopération chinoise».

Ces nouvelles cités ciblées ont pour noms «Assomada, Tarrafal de Santiago et Porto Novo, sur l’île de Santo Antao». Ces villes, aux dires de cette annonce officielle, vont ainsi s’inviter dans la 3e phase du projet précité. Cette 3è phase sera opérationnalisée en 2025, a assuré Paulo Rocha. Ce projet de développement des villes majeures du Cap-Vert avait été lancé en 2018, avec pour objectifs essentiels de «prévenir et de lutter contre l’insécurité urbaine dans l’archipel».

Dans la droite ligne des efforts d’atteinte de cet objectif central du projet «Ville sûre», sa 3e phase sus-mentionnée va s’élargir à des composantes innovantes comme la «vidéosurveillance urbaine, la communication policière, de commandement et de contrôle». Il est également prévu, dans le cadre de cette 3e phase du projet, le «renforcement en caméras de vidéosurveillance» dans les villes incontournables du pays que sont Praia et Mindelo.