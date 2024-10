La Maison Blanche a donné dans la soirée de ce 16 octobre 2024 de nouvelles indications autour du séjour du Président américain Joseph Robinette Biden en Afrique. Initialement prévu pour ce mois d’octobre 2024, cette visite avait été reportée à cause des intempéries touchant plusieurs Etats fédérés des USA.

«La première semaine de décembre 2024, le Président Biden se rendra à Luanda, en Angola, où il célébrera la transformation des relations entre les États-Unis et l’Angola, reconnaîtra le rôle de l’Angola en tant que partenaire stratégique et leader régional», a informé Karine Jean-Pierre, Porte-Parole de la Maison Blanche.

Durant son séjour en terre angolaise dont la durée n’a pas été explicitée par la Présidence américaine, Joseph R. Biden «discutera aussi d’une collaboration accrue en matière de sécurité, de santé et de partenariats économiques. Notamment le soutien du Partenariat du G7 pour l’investissement dans les infrastructures mondiales en faveur du ‘Corridor de Lobito’, qui bénéficiera à nos deux peuples», a en outre détaillé Karine Jean-Pierre.

Il s’agira du premier déplacement en Afrique de Joseph Biden dans la peau de Président de la République. Il avait déjà effectué plusieurs séjours sur le continent africain en tant que Vice-Président du 44è Chef d’Etat des USA, Barack Hussein Obama. Le «Corridor de Lobito» représente à ce jour le plus lourd investissement des USA en Afrique.

En prélude à son séjour angolais, le dirigeant de la première puissance militaire mondiale effectuera un voyage en «Allemagne les 17 et 18 octobre 2024», ont informé ses proches collaborateurs ce 16 octobre. Le patron de l’Administration de la Maison Blanche «rencontrera des dirigeants allemands afin de renforcer les liens étroits qui unissent les États-Unis et l’Allemagne en tant qu’Alliés et amis, et de se coordonner sur les priorités géopolitiques» de l’heure.