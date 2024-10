Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République tchadienne, a décrété ce 28 octobre 2024 «trois jours de deuil national en hommage aux militaires morts lors d’une attaque terroriste survenue dans la nuit du 27 octobre, dans la province du Lac».

Selon des sources officielles, «plus d’une quarantaine des éléments des Forces de défense et de sécurité sont morts dans une attaque à Barkaram, une île située à l’ouest de Ngouboua dans le département de Kaya, province du Lac».

Le deuil de trois jours court du «29 octobre à minuit au vendredi 1er novembre 2024 en hommage aux victimes», a indiqué la Présidence tchadienne. La période de deuil implique que les drapeaux seront mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont interdites. «Seules les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte», spécifie la Présidence.

L’Armée tchadienne a enclenché une riposte contre cette énième attaque de Boko Haram, et le général Déby Itno s’est déplacé sur le terrain aux côtés de ses troupes. Mahamat Idriss Deby Itno «s’est rendu sur place et a donné le coup d’envoi de ‘l’opération Haskanite’ pour poursuivre et traquer les assaillants jusque dans leurs derniers retranchements», a détaillé la Présidence tchadienne.

La plate-forme d’opposition du GCAP (regroupant quinze partis les plus virulents vis-à-vis du régime à N’Djamena), a exigé ce 28 octobre 2024 des clarifications sur les circonstances de cette attaque. Elle s’interroge notamment «sur une possible faille sécuritaire». «Étant donné que la zone est déclarée zone militaire, vu l’état de belligérance avancée, nos soldats ne sont pas en mission tactique pour tomber dans une embuscade. S’ils sont effectivement en opération militaire avec autant de victimes, une clarification approfondie est attendue», a commenté sur Facebook Max Kemkoye, le porte-parole de la GCAP.