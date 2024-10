Le Président française, Emmanuel Macron, en visite d’Etat de trois jours au Maroc sur invitation du Roi Mohammed VI, a prononcé ce mardi un discours devant les membres des deux Chambres réunies du Parlement marocain à Rabat, dans lequel il a évoqué à nouveau le dossier du Sahara marocain et d’autres questions bilatérales franco-marocaines d’intérêt commun.

Le Chef de l’Etat Français a en effet a réaffirmé ce mardi solennellement, devant les députés et Conseillers du Parlement marocain, que « le présent et l’avenir » du Sahara occidental « s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », des propos qui ont été chaleureusement applaudis par les élus.

« Cette position n’est hostile à personne », a assuré le président français en réponse aux critiques de l’Algérie, qui soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario dans le litige territorial artificiel autour du Sahara occidental marocain. « Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires (du Sahara marocain – NDLR) au travers d’investissements, d’initiatives durables et solidaires au bénéfice des populations locales », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le 30 juillet, le président Emmanuel Macron avait déjà dans une lettre adressée au Roi Mohammed VI, qu’il considérait que l’avenir du Sahara occidental s’inscrivait « dans le cadre de la souveraineté marocaine », ouvrant la voie à un réchauffement avec Rabat et par ricochet à une nouvelle crise avec Alger.

Le président Macron a encore détaillé ce mardi à l’hémicycle marocain, que « l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue et le plan d’autonomie de 2007 » proposé par le Maroc « constitue la seule base pour parvenir à une solution politique juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ».

« Ancrée dans l’histoire, respectueuse des réalités et prometteuse pour l’avenir, cette position est celle que la France mettra en œuvre pour accompagner le Maroc dans les instances internationales », s’est-il engagé, soulignant d’autre part, qu’«au-delà du territoire disputé, Emmanuel Macron a évoqué la nécessité d’aboutir dans la région du Sahel à « une stabilité respectueuse des peuples ».

Il a plaidé à ce titre, pour des « projets de développement pour la jeunesse » qui, a-t-il dit, « seule permettra non seulement la stabilité, mais de mettre fin aux routes des trafics et de la misère qui, du Golfe de Guinée à la Libye, sont ceux qui font souffrir le continent africain et le continent européen ».

La France « a été accusée par certains de tous les maux, bien injustement, car pendant une décennie, elle a évité l’effondrement de plusieurs Etats face au terrorisme et à des califats territoriaux », a déploré le président français, assurant vouloir, « avec humilité », « bâtir une stratégie partenariale nouvelle » dans la région.

Dans un discours devant le Parlement marocain, le président Emmanuel Macron a appelé à une « coopération naturelle et fluide » avec le Maroc contre « l’immigration illégale », et à « davantage encore de résultats » en la matière. Il a en outre, estimé que le « partenariat d’exception renforcé » conclu la veille avec le Roi Mohammed VI, devait notamment porter sur « l’immigration illégale et la nécessité d’une coopération naturelle et fluide en matière consulaire ». « Nous avons besoin de davantage encore de résultats », a-t-il ajouté, évoquant également la « lutte contre les trafics de toute nature », notamment le « narcotrafic », qui « nécessite une coopération judiciaire très étroite et encore plus rapide ».

Par ailleurs, le président français a évoqué au passage, la « passion partagée » des deux pays pour le football, et exprimé le souhait que la Coupe du monde 2030 au Maroc soit « un succès ». « Je souhaite que l’accueil de la Coupe du monde par le Maroc en 2030 soit le succès auquel nous sommes impatients de participer », a affirmé le chef de l’Etat français, ajoutant que « vos joueurs font rêver nos championnats », en référence au joueur Achraf Hakimi qui évolue au PSG, ou encore l’international marocain Amine Harit, qui joue sous les couleurs de l’Olympique de Marseille (OM).

Pour rappel, la Coupe du monde 2030, qui fêtera son centenaire, se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal. Les premiers matchs de la compétition se tiendront en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.