Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye prend part ce lundi 11 novembre à Riyad, la capitale du Royaume d’Arabie Saoudite, à un Sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) consacré essentiellement à la situation à Gaza, et à la guerre au Liban ainsi qu’à la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient.

Plusieurs autres pays africains membres de l’OCI sont aussi attendus à cette grand-messe de la coopération islamique. Les travaux de cette rencontre extraordinaire visent à «renforcer le soutien et la solidarité de la Oumma islamique envers la Palestine et le Liban et à promouvoir une paix durable dans la région» du Moyen-Orient, a indiqué la diplomatie de l’OCI.

L’OCI compte 57 Etats membres répartis sur quatre continents. Fondée en septembre 1969, Cette organisation a pour objectif cardinal de «protéger et de sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l’harmonie mondiales».

Le Sommet des Chefs d’Etat, le Conseil des ministres des Affaires étrangères et le Secrétariat général sont les principales instances de l’Organisation de la Coopération Islamique.

Le Sénégal est l’un des rares Etats africains au Sud du Sahara à avoir salué l’admission de la Palestine à l’ONU, et ne cesse de dénoncer le drame humanitaire que le Tsahal israélien commet dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.