La diplomatie américaine a fait, en fin de semaine écoulée, le tour d’horizon d’un certain nombre de sujets brûlants de l’actualité en Afrique, aux Caraïbes et dans le Golfe d’Aden avec le SG de l’ONU.

Le Secrétaire d’État américain, Antony J. Blinken s’est entretenu avec le Secrétaire Général des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres au sujet de «leurs préoccupations communes concernant la situation sécuritaire en Haïti et en Somalie, ainsi que les prisonniers détenus par les Houthis au Yémen», a annoncé ce week-end, le Département d’Etat américain.

Antony Blinken a insisté sur «les progrès réalisés par la MMAS (Mission multinationale d’appui à la sécurité) en Haïti» et a remis sur le tapis, le délicat sujet de la prochaine mutation du MMAS, a indiqué la diplomatie américaine.

Le diplomate américain a évoqué «l’intérêt de tenir compte de la demande émise par le Gouvernement haïtien, à savoir que la MMAS soit relayée par une Opération de maintien de la paix des Nations Unies, qui apportera un soutien durable à la sécurité du peuple haïtien», ajoute la même source.

Blinken et Guterres ont également discuté des «options de financement de l’AUSSOM (Mission de soutien et de stabilisation de l’Union Africaine en Somalie) et des mesures à prendre pour obtenir la libération de tous les membres du personnel de l’ONU, diplomatique et des ONG (Organisations non gouvernementales) détenus par les Houthis au Yémen», a également révélé le Département d’Etat.

Le chef de la diplomatie américaine a remercié le Secrétaire Général de l’ONU, «pour son leadership et sa coopération soutenus en vue de relever ces défis préoccupants», a conclu la diplomatie américaine.