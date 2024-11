Les résultats définitifs des élections des législatives du 10 novembre à Maurice, ont été proclamés dans la nuit du 11 au 12 novembre, et créditent la coalition Alliance du Changement de l’ex-Premier ministre Navinchandra Ramgoolam d’une victoire écrasante devant l’Alliance Lepep du Premier ministre sortant Pravind Kumar Jugnauth.

L’Alliance du Changement a remporté «60 des 62 sièges, alors que l’Alliance Lepep n’en a obtenu aucun», ont détaillé les chiffres officiels. A la mi-journée du lundi 11 novembre, le leader de Lepep, Pravind Kumar Jugnauth, avait précocement concédé «une grande défaite. J’ai fait ce que je pouvais pour le pays et pour la population. Le peuple a choisi une autre équipe pour diriger le pays. Je respecte ce choix».

«Je souhaite bonne chance à mon pays et à la population», avait rajouté l’élégant Pravind Kumar Jugnauth. Lepep passe ainsi la main à une coalition de gauche emmenée par le Parti travailliste et son leader Ramgoolam. Modèle démocratique en Afrique, l’Ile Maurice a fondé la richesse de son économie sur les services financiers, le tourisme et le textile.

Les Mauriciens se sont rendus aux urnes massivement ce 10 novembre 2024 pour renouveler leur Parlement comptant 70 membres et ayant une structure monocamérale. Ils élisent directement 62 membres de l’Assemblée nationale tandis que les huit « meilleurs perdants » sont nommés pour compléter les 70 sièges du Parlement pour une période de cinq ans.