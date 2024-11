Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a appelé ce lundi 11 novembre à Riyad, la capitale saoudienne, à la fin des violences en cours dans la Bande de Gaza depuis octobre 2023.

«Le conflit en Palestine dure depuis trop longtemps et a causé de grandes souffrances. En tant que représentants de nations attachées à la justice, à la dignité humaine et au caractère sacré de la vie humaine, nous avons tous l’obligation morale de mettre fin immédiatement à ce conflit», a défendu Bola Tinubu au sommet conjoint extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Ligue arabe à Riyad, la capitale du Royaume d’Arabie Saoudite.

«Il ne suffit pas d’émettre des condamnations vides de sens. Le monde doit œuvrer pour mettre fin à l’agression israélienne de longue date contre Gaza», s’est voulu davantage pragmatique le leader nigérian.

Président en exercice de la CEDEAO (somme de 15 Etats ouest-africains), Bola Tinubu a convié une fois de plus, Israël à mettre fin à «son agression contre Gaza et a réitéré l’appel du Nigeria en faveur d’un cessez-le-feu immédiat».

Il a remis en outre, sur le tapis une «solution à deux États» au Proche-Orient dans laquelle Israéliens et Palestiniens «pourraient vivre ensemble en sécurité».

Pour ce faire, le président Tinubu a exhorté les parties en conflit aux Proche et Moyen-Orient, à respecter le «principe de proportionnalité et les droits fondamentaux des civils», conformément au droit humanitaire international.