Le Président sénégalais Bassirou Diaomye Faye s’est exprimé mercredi lors du Conseil des ministres, sur le climat global qui a caractérisé la tenue des législatives anticipées du 17 novembre 2024 au Sénégal.

Le président Faye a tenu ce mercredi 20 novembre à adresser «ses félicitations au peuple sénégalais pour sa maturité lors des élections législatives qui se sont tenues dans le calme et la sérénité».

Diaomye Faye, 44 ans, a aussi loué le «travail fourni» par tous les acteurs impliqués dans la tenue de cette joute électorale, en l’occurrence le Gouvernement, les autorités administratives déconcentrées et les services chargés de l’organisation et de la surveillance des élections ainsi que le Conseil national de régulation de l’audiovisuel et les Forces de défense et de sécurité.

La Commission nationale de recensement des votes (CNA) a entamé ce 20 novembre, le décompte des suffrages en vue de procéder à la publication des résultats provisoires du scrutin.

Les chiffres sortis des Bureaux de vote créditent le parti au pouvoir «Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité» (voir PASTEF) d’une victoire écrasante.