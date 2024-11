La République du Panama a décidé ce jeudi 21 novembre, de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo-république sahraouie « rasd », infligeant un nouveau revers aux séparatistes du Polisario et à leurs parrains et sponsors algériens.

Dans un communiqué publié la veille, le ministère panaméen des Affaires étrangères souligne que « conformément aux règles du droit international, le gouvernement du Panama a décidé de suspendre, à compter de ce jour (jeudi), les relations diplomatiques » avec la pseudo « rasd ».

« La République du Panama, privilégiant l’intérêt national et fidèle aux principes fondamentaux de sa politique étrangère, réaffirme sa conviction des objectifs et des valeurs qui guident le multilatéralisme et réitère sa volonté de continuer à soutenir les efforts déployés par le Secrétaire général et la communauté internationale, dans le cadre des Nations Unies, en vue d’une solution pacifique, juste, durable et acceptable pour les parties” concernées par la question du Sahara, ajoute le communiqué.

Le Département Panaméen des Affaires étrangères a conclu en réaffirmant l’engagement de la République du Panama « en faveur du dialogue et de la coopération multilatérale, en totale conformité avec une politique étrangère constructive visant à renforcer la paix et la sécurité internationales ».

C’est un nouveau coup dur pour le front polisario et le régime vert-kaki algérien qui soutient à bout de bras les chimériques revendications indépendantistes du mouvement séparatiste sahraoui qui a été crée de toute pièces dans les années 70, par le président algérien Houari Boumediene et le leader libyen Mouammar Kadhafi dans le but de déstabiliser le Royaume du Maroc à la quête d’un leadership régional.

A présent ce litige artificiel autour du Sahara marocain touche à sa fin avec la croissance de la reconnaissance de la marocanité du Sahara Occidental y compris par de grandes puissances mondiales, dont notamment les Etats-Unis et la France, membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU.