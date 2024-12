La diplomatie sud-africaine n’est pas restée insensible devant l’aggravation de la crise post-électorale au Mozambique. Ce 24 décembre 2024, le pays le plus industrialisé d’Afrique a offert sa facilitation pour apaiser les tensions locales dans ce pays d’Afrique australe.

«L’Afrique du Sud appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et à rester calmes», indique la diplomatie sud-africaine.

«L’Afrique du Sud exhorte toutes les parties à s’engager dans un dialogue urgent qui guérira le pays et le mettra sur une nouvelle trajectoire politique et de développement», ajoute dans un communiqué, le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération.

«Le Gouvernement sud-africain continuera de travailler avec la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) et d’autres Agences multilatérales pour soutenir une solution durable à l’impasse actuelle» au Mozambique, précise la même source.

La proclamation des résultats définitifs des élections générales du 09 octobre 2024 au Mozambique a davantage ravivé la contestation postélectorale dans cet Etat membre de la SADC. Au moins «21 nouveaux morts» ont été officiellement recensés depuis lundi 23 décembre au Mozambique.