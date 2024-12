Le Président béninois Patrice Talon a effectué ce 30 décembre 2024 une visite à la caserne militaire de Dessa (Commune d’Allada, Sud du pays), pour «saluer l’action des soldats béninois sur toute l’étendue du territoire national en 2024», a annoncé la Présidence béninoise.

Le service de Communication de la présidence souligne que ce déplacement présidentiel se réclame d’une démarche «témoignant la reconnaissance de la Nation tout entière aux soldats qui ne manquent aucune occasion pour honorer leur serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité des concitoyens et affirmer leur loyauté à l’Etat et aux autorités politiques».

Patrice A. Talon a saisi l’occasion pour rappeler aux composantes de la grande muette de son pays «quelques réalisations opérées en leur faveur».Il s’agit notamment de l’amélioration des casernes, la construction de bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme et l’insécurité transfrontalière, ou encore la formation à tous les étages et l’acquisition de matériels et d’équipements.

Dans son discours sur l’état de la nation en 2024, le président Talon a fait remarquer le 20 décembre dernier devant les parlementaires de son pays que le terrorisme est le plus «grand défi» qui se pose à l’heure actuelle à son pays. Le Bénin et plusieurs autres Etats côtiers font face à l’hydre terroriste provenant du Sahel depuis 2021.