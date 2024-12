Le Palais de Carthage a publié ce 31 décembre, un décret présidentiel prolongeant l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire national de la Tunisie, d’un mois supplémentaire, à compter du 1er janvier 2025.

Le décret présidentiel officialisant cette décision est paru au «Journal officiel de la République tunisienne (JORT)». Le pouvoir du président Kaïs Saïed réélu pour un second quinquennat en 2024, a décrété «l’état d’urgence en Tunisie depuis le 24 novembre 2015», suite à un attentat terroriste perpétré dans le centre-ville de la capitale, Tunis, et ciblant un bus de la garde présidentielle.

Un acte de violence qui avait généré douze morts et plus d’une dizaine de blessés parmi les agents de sécurité et des civils. La dernière prorogation de l’état d’urgence en Tunisie remonte au 30 janvier 2024 et il était censé prendre fin ce 31 décembre 2024.