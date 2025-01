Dans le cadre de sa tournée africaine, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a animé ce jeudi 9 janvier à Abuja, une conférence de presse avec son homologue nigérian, Yusuf Tuggar, au cours de laquelle il a réaffirmé l’étendue de la coopération entre les deux payas et ses projections prometteuses.

Le ministre Wang Yi, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a déclaré à ce propos, que Pékin et Abuja «devraient maintenir la nature stratégique de leurs relations sous la direction des dirigeants des deux pays».

«L’énergie propre, les minéraux verts, la finance, le commerce, l’agriculture, la Culture, la défense, la science, la technologie, l’espace, etc.» sont d’autres secteurs complémentaires dans lesquels les deux partenaires entendent densifier leur coopération durant les prochaines années, a encore précisé Wang Yi.

Les diplomaties des deux géants d’Asie et d’Afrique ont par ailleurs noté avec satisfaction que «le positionnement de leurs relations a fait un nouveau bond en avant, grâce à la tenue de la première session plénière du Comité intergouvernemental Chine-Nigeria. Et les deux parties travaillent ensemble pour promouvoir l’essor collectif, le développement et la revitalisation du Sud global».

Le Nigeria est l’un des principaux partenaires de la Chine en Afrique de l’ouest. La tournée africaine de Wang Yi l’a déjà conduit en Namibie, au Congo-Brazzaville et au Tchad.