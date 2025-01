Le président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a félicités, mardi sur les réseaux sociaux, les nouveaux élus et les institutions en charge des élections, peu après la proclamation, par le Conseil Constitutionnel, des résultats définitifs des élections législatives et locales du 29 décembre 2024.

«J’adresse mes vives félicitations aux nouveaux élus de tous les bords politiques», a-t-il indiqué, ajoutant que «votre victoire illustre non seulement votre dévouement mais aussi la confiance du peuple tchadien à votre égard et surtout à l’égard des idéaux que vous portez».

Aux candidats n’ayant pas pu obtenir les voix nécessaires pour décrocher un siège, le chef de l’Etat a salué leur « esprit de fair-play », tout en les exhortant « à redoubler d’effort » dans leur quête de servir la nation.

Il a appelé à l’unité en vue de mieux servir les populations. « Chaque effort compte dans la construction de ce Tchad dont nous rêvons tous. Les défis à venir exigent que nous soyons unis et que nos énergies soient fédérées pour offrir à nos compatriotes plus d’espoir et de progrès», a souligne le Chef de l’Etat tchadien.

Le président Deby a dit tendre «une main fraternelle» aux partis politiques ayant participé ou choisi de boycotter le scrutin», soulignant que «la diversité de nos opinions doit (…) être une force, et non une faiblesse».

Par ailleurs, le dirigeant tchadien a exprimé sa gratitude aux institutions en charge des élections pour «le travail accompli en toute indépendance et avec professionnalisme», aux partenaires techniques et financiers pour les «soutiens multiformes», et aux forces de défense et de sécurité pour la sécurisation du processus électoral jusqu’à son achèvement.

Il a demandé aux structures en charge de l’organisation des élections, de prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des élections sénatoriales au cours du premier trimestre de l’année 2025.

«L’avenir est devant nous. A nous de le construire avec force et foi. Ensemble, en consolidant notre unité et en mobilisant nos énergies, nous continuerons à écrire les pages glorieuses de l’histoire de notre beau et grand pays», a-t-il conclu.