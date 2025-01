L’Église du Christ au Congo (ECC) en République démocratique du Congo (RDC) a exhorté, lundi, les autorités à mettre en place un plan d’urgence en vue d’assurer la protection des populations civiles fuyant la guerre à Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, à l’Est du pays.

Lundi, la rébellion M23, soutenue par le Rwanda selon Kinshasa, a pris le contrôle de Goma après des affrontements avec l’armée congolaise ces derniers jours, dans les environs de cette ville.

L’ECC, qui s’est dite profondément préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette localité, et qui a invité les habitants de Goma et de ses environs au calme, a appelé aussi certaines communautés protestantes à l’action.

« Face à l’inéluctable qui s’impose à nous, l’ECC appelle toutes les communautés protestantes du Nord-Kivu et du Sud-Kivu à mettre en œuvre un plan d’urgence humanitaire, comme de tradition, en vue de subvenir aux besoins des populations en détresse », indique-t-elle dans son communiqué relayé par la presse locale.

Elle a demandé aussi aux différents acteurs politico-militaires congolais, ainsi qu’aux ressortissants de la RDC et de la région des Grands-Lacs, d’adhérer à l’initiative du « Pacte social pour la paix durable et le bien vivre-ensemble », lancée conjointement avec la Conférence Épiscopale Nationale du Congo (CENCO).

A travers ce Pacte rendu public le 15 janvier dernier, les deux confessions religieuses (catholique et protestant) invitent tous les chrétiens et les hommes de bonne volonté à considérer l’année 2025 comme «Année de la Paix et du Bien-Vivre Ensemble en RDC et dans les Grands Lacs».

La grande famille protestante du monde est invitée également à participer à l’action humanitaire en faveur des victimes d’atrocités.

Le Président congolais, Félix Tshisekedi, devrait s’adresser incessamment à la Nation, selon une déclaration faite par le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à l’issue d’une réunion interinstitutionnelle présidée, lundi, par le Chef de l’Etat.

« La réunion a porté sur l’évaluation de la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu. Nous vous annonçons que le Chef de l’État va s’adresser à la Nation. C’est pourquoi nous ne voulons pas entrer dans les détails », a-t-il précisé.