Dans le cadre de la litanie d’activités marquant depuis plusieurs semaines le 20è anniversaire de la mort de l’ancien président Etienne Eyadema Gnassingbé, le père de l’actuel Président togolais, Faure Gnassingbé, deux anciens Présidents africains se sont vus attribuer ce mercredi 5 février, par le Chef de l’Etat togolais, la plus grande distinction honorifique du Togo.

Faure Gnassingbé a en effet, décerné lors d’une cérémonie tenue dans la ville de Kara située à environ 420 km au nord de Lomé, la «dignité de Grand-Croix de l’ordre du mérite» du Togo aux anciens Présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Goukouni Oueddei du Tchad.

La Présidence togolaise explique l’attribution de cette distinction comme «une reconnaissance de l’engagement et de la confiance inébranlable de ces deux ex-Chefs d’Etat aux initiatives unificatrices de feu le Président Eyadèma Gnassingbé, comme un bon père de famille».

Le prix «Grand-Croix de l’ordre du mérite du Togo» a été remis à ces deux dirigeants en présence de leurs pairs Mahamadou Issoufou du Niger, Alpha Oumar Konaré du Mali et Thomas Yayi Boni du Bénin.

Plusieurs activités d’envergure ont constitué, du 3 au 5 février 2025, le point d’orgue de la commémoration du décès d’Etienne Eyadema Gnassingbé à Lomé et à Pya, son village natal, dans la région de la Kara, et ce, en présence de plusieurs invités de marque venus de l’étranger. Ces activités en consisté en la tenue d’un Colloque international et d’une série d’activités œcuméniques.

Etienne Eyadema Gnassingbé est décédé le 5 février 2005 après avoir passé 38 ans au pouvoir. Le 3 mai 2005, un de ses fils, Faure Eyadema Gnassingbé lui a succédé à la tête de ce pays ouest-africain, premier producteur de phosphates au sein de l’UEMOA.