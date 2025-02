En attente d’un chronogramme consensuel pour l’organisation des prochaines élections générales dans le Soudan du Sud, la classe politique du pays a été surprise dans la soirée du lundi 10 février par une série de limogeages décidés par le Président Salva Kiir.

Via un décret présidentiel, Salva Kiir a limogé deux vice-présidents, James Wani Igga et Hussein Abdelbagi Akol, ex-ministre, qui officiaient dans le «Gouvernement d’unité nationale» et a renvoyé de ses fonctions, Akech Tong Aleu, Chef du Bureau de la sécurité intérieure du Service de la sécurité nationale, en poste depuis 4 mois, sans fournir d’explications à ces décisions.

Derrière ces limogeages, l’homme d’affaires de renom, ex-envoyé présidentiel pour les Programmes spéciaux, Benjamin Bol Mel a été promu vice-président chargé des affaires économiques et la présidente de l’Alliance de l’opposition du Soudan du Sud, Josephine Lagu a été nommé au poste de vice-présidente chargée des services. Dans la même dynamique, Charles Chiek Mayo est le nouveau patron par intérim du Bureau de la sécurité intérieure du Service de la sécurité nationale.

En quittant leurs hautes fonctions, James Wani Igga et Hussein Abdelbagi Akol ont été nommés respectivement aux postes de nouveau Secrétaire Général du SPLM (formation au pouvoir) et de ministre de l’Agriculture.

Le Soudan du Sud peine à mettre en pratique son accord de paix de 2018 censé lui permettre de se doter de nouvelles institutions inclusives.