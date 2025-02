Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dénoncé, lundi, le pillage de ses stocks de denrées alimentaires à Bukavu, la deuxième grande ville de l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), tombée le 16 février dernier, entre les mains de la rébellion M23.

«Le PAM condamne le pillage de ses entrepôts de Bukavu au Sud-Kivu à l’Est de la RDCongo le week-end dernier. Les denrées alimentaires stockées étaient destinées au soutien vital des familles les plus vulnérables qui sont confrontées à une crise humanitaire croissante », a déclaré l’agence humanitaire de l’ONU sur son compte X.

Estimant que l’accès à la nourriture est de plus en plus difficile avec l’extension de la violence, le PAM a assuré être «prêt à reprendre l’assistance alimentaire essentielle aux plus vulnérables dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité».

Dans ce cadre, l’agence a appelé «d’urgence toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire, y compris la protection des civils et des travailleurs humanitaires».

Le groupe armé M23, soutenu par les forces armées rwandaises, ne fait que gagner du terrain à l’Est de la RDC, malgré les contestations de Kinshasa. Fin janvier, il avait pris le contrôle de Goma, la capitale de la province voisine du Nord-Kivu, située dans la partie orientale du pays où la situation humanitaire est de plus en plus désastreuse selon l’ONU.