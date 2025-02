La Banque africaine de développement (BAD) lancera son nouveau Plan d’action triennal de lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites (2024-2026) lors d’un événement en ligne qui se tiendra demain mardi, 25 février, a annoncé la BAD dans un communiqué.

Cet événement réunira des experts qui discuteront de solutions pratiques pour protéger les ressources financières de l’Afrique contre les activités criminelles.

Selon le communiqué, les recherches montrent que les pertes de l’Afrique liées aux flux financiers illicites ont presque doublé, passant de 50 milliards de dollars par an en 2015, à 90 milliards de dollars en 2020, ce qui représente 3,7 % de la production économique totale du continent et équivaut presque à la somme des investissements et de l’aide étrangers que l’Afrique reçoit chaque année.

Si le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites touchent tous les pays, poursuit le texte, leur impact frappe plus durement les pays africains, en particulier ceux qui se relèvent d’un conflit ou qui disposent de ressources limitées. D’après le communiqué, ces activités fragilisent les gouvernements et menacent la sécurité, finançant souvent des conflits de longue durée et rendant la collecte de revenus et la génération de ressources plus difficiles pour les pays.

La BAD indique que son nouveau plan d’action fournira un cadre pour aider les pays africains à mettre en place des systèmes plus solides pour détecter et prévenir le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites ; et mettra en avant l’importance de la collaboration entre la Banque, les pays membres régionaux et les partenaires au développement dans la lutte contre la criminalité financière.

Lors de ce rendez-vous du mardi, les pays membres et les experts régionaux et internationaux partageront leurs expériences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et les flux financiers illicites.

Ils discuteront également de la manière dont le Plan d’action peut renforcer ces efforts, sachant que la discussion montrera comment l’arrêt des pertes financières peut accroître les recettes locales, soutenir la stabilité économique et promouvoir le développement durable en Afrique.