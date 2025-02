Le ministère burkinabè de la Santé a communiqué ce mardi 25 février, des chiffres officiels relatifs à la chimioprévention saisonnière en 2024 contre le paludisme au Burkina Faso.

«Environ 4,67 millions d’enfants âgés de 3 à 59 mois ont bénéficié de la chimio-prévention saisonnière en 2024 au Burkina Faso», a informé le ministre de la santé, Robert Kargougou, à l’occasion de la première session ordinaire 2025 du « Cadre sectoriel de dialogue » (CSD). Ces statistiques ont pour finalité de renforcer la lutte contre cette maladie toujours endémique au Faso, selon des explications gouvernementales.

Dans la foulée de la chimio-prévention saisonnière précitée, Robert Kargougou a fait observer que des actions officielles déterminantes ont également été entreprises pour maîtriser l’épidémie de dengue, notamment la distribution de tests rapides aux structures de santé, des campagnes de sensibilisation ainsi que des opérations de destruction des gîtes larvaires dans les zones les plus touchées.

En 2024, dans le cadre de sa riposte contre le paludisme, l’Etat burkinabè avait aussi enregistré de nombreux progrès réalisés dans les domaines «des examens spécialisés tels que la réduction de 50% des coûts des scanners et des IRM, la construction de 20 CSPS (Centres de santé et de promotion sociale) et la normalisation de 23 autres». Ces actions avaient pour objectif de permettre l’accès des populations pauvres de ce pays sahélien aux soins de proximité, ajoute la même source.