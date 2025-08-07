Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a décrété un deuil national de trois jours, à partir de ce jeudi 07 août, en hommage aux huit victimes du crash d’un hélicoptère militaire, survenu la veille près de la région d’Adansi.

Parmi les huit personnes ayant péri dans ce tragique accident, figurent deux membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense, Edward Kofi Omane Boamah, et celui en charge de l’Environnement, des Sciences et de la Technologie, Ibrahim Murtala Mohammed.

Les autres victimes sont le Coordonnateur adjoint par intérim de la sécurité nationale et ancien ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture, Alhaji Muniru Mohammed ; le Vice-président du Congrès national démocratique, Samuel Sarpong ; l’ancien candidat parlementaire Samuel Aboagye ; le Chef d’escadron Peter Baafemi Anala ; le Lieutenant d’aviation Manaen Twum Ampadu et le Sergent Ernest Addo Mensah.

Le Chef de l’Etat, qui a suspendu toutes ses activités et programmes prévus pour le reste de la semaine, et le Gouvernement, ont présenté leurs condoléances et leur sympathie aux familles de ces huit personnalités « mortes au service du pays. »

Les autorités ont ordonné que tous les drapeaux soient mis en berne jusqu’à nouvel ordre.