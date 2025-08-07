Alors que nombreux observateurs ivoiriens redoutent des tensions à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025, en raison notamment de la radiation de noms de quelques leaders de l’opposition du fichier électoral, le président Alassane Ouattara a assuré, une énième fois, ce mercredi 06 août, que le scrutin sera « apaisé ».

« Je tiens, à nouveau, à rassurer l’ensemble de nos compatriotes : toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique », a déclaré le chef de l’Etat dans son discours prononcé à l’occasion de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance.

Ouattara a laissé aussi entendre que « le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté, dans un esprit de responsabilité et de maturité », tout en appelant « à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. »

Estimant que la Côte d’Ivoire « a montré sa capacité à relever tous les défis », il a invité l’ensemble de ses compatriotes à préserver les « importants acquis, pour bâtir, ensemble, une Nation solidaire, stable et prospère. »

Par ailleurs, le président s’est félicité que la paix et la sécurité soient « une réalité » dans son pays qui a traversé une grave crise, grâce notamment au travail abattu depuis son accession au pouvoir.

« Aujourd’hui, la paix et la sécurité sont une réalité. Le développement est visible, concret et palpable, à travers tout le pays. Cela a été rendu possible parce que dès les premiers jours nous avons fait le choix de nous mettre au travail, d’orienter nos efforts sur la recherche du mieux-être de nos concitoyens », a-t-il soutenu.