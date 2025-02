La croissance économique à Madagascar devrait progresser pour atteindre 4,6% cette année 2025 contre 4,2% l’année dernière, d’après les estimations du Fond monétaire international (FMI).

« Après s’être stabilisée à 4,2% en 2024, l’économie malagasy devrait rebondir à 4,6% en 2025 », indique un communiqué publié jeudi par le FMI, précisant que « l’inflation devrait diminuer progressivement en 2025. »

Ces prévisions ont été communiquées après l’achèvement, mercredi, par le Conseil d’administration du FMI des consultations au titre de l’article IV avec la République de Madagascar.

Le Conseil d’administration a également achevé les premières revues de l’accord de 36 mois au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et de l’accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD), lesquels accords avaient été approuvés par le Conseil en juin 2024.

L’achèvement des revues ouvre la voie au décaissement immédiat de 48 millions de dollars au titre de l’accord FEC et de 53 millions de dollars au titre de l’accord FRD, précise-t-on.

Dans leur évaluation, les administrateurs se sont félicités de la résilience de la croissance de Madagascar, tout en notant que les perspectives économiques sont sujettes à des risques et que le pays continue de faire face à d’importants besoins de développement et d’être très vulnérable aux chocs climatiques.

Tout en reconnaissant dans l’ensemble les progrès accomplis en matière de réformes dans le cadre des programmes appuyés par le FMI, les membres du conseil d’administration du Fonds préconisent de maintenir une forte appropriation politique et insistent sur la nécessité de continuer de mener des politiques prudentes et de poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles, appuyées par une stratégie de développement des capacités adaptée, afin de promouvoir la stabilité macroéconomique et la résilience économique.