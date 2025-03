Le Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres a exprimé à l’occasion du mois sacré de Ramadan 2025, sa solidarité et sa proximité avec les Musulmans de tous les continents et spécialement ceux des pays traversant actuellement divers tourments.

«Je présente mes vœux les plus chaleureux aux millions de Musulmans du monde entier qui entament le mois sacré du Ramadan qui incarne les valeurs de compassion, d’empathie et de générosité. Il est l’occasion de renouer avec sa famille et sa communauté. Il est aussi l’occasion de penser aux personnes moins bien loties», souligne le patron de l’ONU dans un communiqué.

«Je tiens à adresser à toutes celles et ceux qui passeront cette période sacrée au milieu des déplacements et de la violence un message particulier de soutien. Je suis aux côtés de tous ceux qui souffrent. Qu’ils soient de Gaza et de la région, du Soudan, du Sahel, et au-delà. Je me joins à tous ceux qui observent le Ramadan pour appeler à la paix et au respect mutuel», a encore insisté cet homme politique portugais.

«Chaque Ramadan, je rends visite à une communauté musulmane dans le monde pour témoigner ma solidarité et partager leur jeûne. Ces missions permettent de rappeler au monde, le vrai visage de l’Islam (…). En ce mois sacré, puisons dans ces valeurs et dans notre humanité commune afin de bâtir un monde plus juste et pacifique pour tous», a souligné le patron de l’ONU, avant de conclure son communiqué, en exprimant «Ramadan karim», à l’adresse de tous les Musulmans.