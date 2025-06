Initialement prévue pour ce mercredi 11 juin, la grande marche du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA, opposition), en soutien à la candidature de son président, Tidjane Thiam et pour protester contre sa radiation de la liste électorale, a été reportée au samedi 14 juin.

L’annonce a été faite, mardi, par le Secrétaire exécutif du parti, qui explique que cette décision a été prise à l’issue des entretiens entre la direction du parti et l’autorité préfectorale du département d’Abidjan, sans donner de détails sur le contenu des échanges.

L’itinéraire de la marche reste le même, à savoir : de l’espace SOCOCE 2 Plateaux de la Commune de Cocody au siège central de la Commission Électorale Indépendante (CEI).

La haute direction du PDCI-RDA invite ainsi ses militants et sympathisants « à demeurer mobilisés et à participer massivement à cette marche en vue d’obtenir des conditions favorables à des élections inclusives, apaisées et transparentes en Côte d’Ivoire».

A l’instar de nombreux autres leaders de l’opposition en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, candidat du PDCI à la présidentielle de 2025, a été radié de la liste électorale définitive, à cause de sa double nationalité franco-ivoirienne.