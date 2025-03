La pression internationale ne fait que prendre de l’ampleur face au Rwanda qui est accusé de soutenir le mouvement rebelle «M23» qui continue de prendre le contrôle de terrain à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

L’Allemagne et le Canada, ont rejoint ce mardi 4 mars, la liste des pays qui ont déjà annoncé des sanctions à l’encontre de Kigali. «Nous allons suspendre de nouveaux engagements financiers, revoir la coopération existante avec le gouvernement rwandais dans le domaine de la coopération au développement et suspendre la participation de haut niveau aux événements de politique de développement du gouvernement rwandais », a annoncé mardi dans un communiqué, le ministère allemand de la coopération.

Plus tôt, le gouvernement canadien a fait état dans un communiqué, de la suspension de la délivrance de licences pour l’exportation de marchandises et de technologies contrôlées vers le Rwanda, des nouvelles activités commerciales de gouvernement à gouvernement avec le Rwanda, ainsi que du soutien proactif aux activités de développement commercial du secteur privé, y compris les missions commerciales.

Comme à l’accoutumée, dans sa réponse à ces nouvelles sanctions, la diplomatie rwandaise a estimé que « la politisation de la Coopération au Développement par le gouvernement intérimaire allemand est une erreur et une démarche contre-productive» et que «l’Allemagne contredit ses propres déclarations de soutien au processus dirigé par l’Afrique pour résoudre le conflit dans l’Est de la RDC, en dédouanant ce pays de ses nombreuses violations, ce qui ne fait que renforcer sa posture belliqueuse et prolonger inutilement le conflit».

«Le Canada ne peut prétendre soutenir les efforts des acteurs régionaux dans le processus de paix tout en attribuant systématiquement toutes les violations au Rwanda, sans tenir le gouvernement de la RDC pour responsable, encourageant la RDC à intensifier ses attaques contre ses propres civils (…) Le silence du Canada face à ces graves violations des droits humains est inacceptable et honteux », a soutenu la diplomatie de Kigali.

Dans tous les cas, le Rwanda, qui insiste sur le fait que les sanctions à son encontre ne résoudront pas le conflit en RDC, assure qu’il continuera à protéger sa sécurité nationale tout en restant pleinement engagé dans le processus de paix régional en cours, autrement dit les forces armées rwandaises continueront à appuyer les rebelles du M23 en territoire congolais.