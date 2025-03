La 21e Conférence et Assemblée générale annuelle de l’AFUR (Forum africain des régulateurs des services publics) s’est ouverte le mardi 4 mars et se poursuivra jusqu’à vendredi 7 mars à Douala, la capitale économique camerounaise.

L’évènement est organisé par l’Autorité portuaire du Cameroun sous le thème : «l’utilisation des technologies intelligentes dans les services publics: Comment le régulateur favorise-t-il l’innovation tout en protégeant les consommateurs»?

Cette rencontre à caractère africain rassemble divers régulateurs des services publics africains. Le développement d’une réglementation efficace des services publics en Afrique en facilitant l’harmonisation des politiques réglementaires et l’échange d’informations entre régulateurs est la priorité des organisateurs.

En ouvrant cette rencontre continentale, Njoya Zakariaou (ministre délégué auprès du ministre camerounais des Transports) a mis en valeur «le rôle de plus en plus prépondérant de l’IA (Intelligence artificielle) dans de nombreux secteurs, la qualifiant d’acteur incontournable. L’IA n’est plus une simple tendance technologique, mais un outil puissant capable de transformer la manière dont les marchés sont supervisés et la protection des consommateurs».

Les travaux de cette rencontre se focaliseront sur les principaux enjeux de la régulation des services publics en Afrique, et les défis liés à l’intégration des technologies intelligentes dans les secteurs tels que l’énergie, les communications, l’eau et l’assainissement, les transports, etc.