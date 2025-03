Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui dirige le Niger depuis le coup d’Etat de juillet 2023, a été promu, mercredi 26 mars, au grade de Général d’Armée et investi officiellement Président de la République pour un mandat de 5 ans, lequel mandat, reste modulable en fonction de la situation sécuritaire et des décisions de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Les autorités ont ainsi procédé, lors de la cérémonie solennelle organisée à cet effet, «à la consécration de certaines mesures issues des Assises nationales » pour la Refondation, tenues du 15 au 20 février 2025.

Avant l’investiture, Tiani a procédé à la promulgation de la Charte de la Refondation qui confère désormais le titre de Président de la République, Chef de l’Etat, au président du CNSP.

Cette charte repose sur un certain nombre de principes et valeurs parmi lesquels le patriotisme, la discipline et le civisme ; l’inclusion, la solidarité, la fraternité et l’esprit de consensus ; le sens de la responsabilité, de l’intégrité et de l’honneur.