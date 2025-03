Le cheptel de la Mauritanie s’élève à plus de «29.339.913 têtes de bétail», selon des chiffres officiels communiqués ce 26 mars 2025 par Mokhtar Ould Gaguih (ministre de l’Elevage), en citant les résultats du RGE (Recensement général de l’élevage) de 2024.

Les précédentes estimations du cheptel mauritanien faisaient état de «30.778.871 têtes, soit une diminution de près de 5% par rapport au recensement de 2024», a comparé le ministre Mokhtar Ould Gaguih. 76% du cheptel mauritanien résident «dans les régions de l’Est et du Sud du pays», mettent en avant les résultats de ce RGE 2024.

Le cheptel de ce vaste pays d’Afrique occidentale est composé de bovins, de camelins, d’ovins et de caprins. Dans le détail, le nombre de «bovins est estimé à 6.147.368 têtes, le nombre de camelins s’élève à 2.001.277 têtes tandis que le nombre des ovins et caprins est de 21.191.268 têtes», documentent les chiffres de ce RGE.

Le recensement de ce cheptel a été mené par l’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique, avec le soutien de la Banque mondiale et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

La cartographie du cheptel mauritanien s’est déroulée en deux phases : une première phase a porté sur le recensement des cheptels sédentaires en «juin-juillet 2024», et une seconde sur les cheptels transhumants au Sénégal et au Mali voisins, «entre juillet et septembre 2024».