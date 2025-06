La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a exprimé son désaccord face au récent rapport de notation de Fitch Ratings qui a dégradé sa note sur les emprunts à long terme et en devises étrangères de « BBB » à « BBB- », assortie de perspectives négatives.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi 10 juin, la Banque africaine affirme que « la décision de Fitch d’attribuer une perspective ‘négative’, justifiée selon l’agence par ‘le risque que la dette due à Afreximbank par certains emprunteurs souverains soit restructurée’, repose sur une interprétation erronée (…) selon laquelle le traité établissant Afreximbank (…) pourrait être enfreint par la Banque sans conséquences».

L’institution bancaire explique que « l’accord de création de la Banque constitue un traité conclu entre tous les États participants ainsi qu’entre ces États et la Banque » et réaffirme, par conséquent, « qu’elle ne participe à aucune négociation de restructuration de dette concernant ses pays membres », sachant qu’une « telle participation serait incompatible avec le traité constitutif de la Banque. »

Afreximbank clarifie aussi que le traitement de ses prêts et de ses autres activités est régi par ce traité (signé par ses 53 États africains participants), et non par des classifications établies en dehors de ce cadre.

Par ailleurs, l’institution assure fonctionner selon des normes très élevées de transparence financière, soulignant que ses états financiers sont strictement conformes aux Normes Internationales d’Information Financière (IFRS), notamment la norme IFRS 9 qui régit la classification et la gradation des performances des prêts, y compris le traitement des prêts non performants.

Afreximbank rappelle que Fitch reconnaît sa résilience financière et sa forte capitalisation ; des éléments qui, à son avis, renforcent la solidité globale de son dispositif de gestion des risques.

La Banque Africaine d’Import-Export soutient enfin que sa résilience financière, sa gouvernance rigoureuse et son engagement constant en faveur de l’excellence et de l’Afrique, sont essentiels à la réalisation de son mandat et de ses objectifs.

Elle dit demeurer résolument engagée à accompagner ses pays membres dans la gestion de leurs défis économiques, tout en promouvant une croissance tirée par le commerce, le développement économique et la stabilité macroéconomique générale.