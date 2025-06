Les douanes chinoises ont étalé ce 10 juin des chiffres témoignant d’une hausse des échanges commerciaux entre la province chinoise du Hunan et l’ensemble du continent africain.

«Au cours des cinq premiers mois de 2025, les importations et exportations de la province du Hunan avec l’Afrique ont totalisé 21,44 milliards de yuans (environ 2,98 milliards de dollars)», d’après les données des douanes chinoises. Des chiffres qui placent cette province au 8è rang national et en tête des provinces du centre et de l’ouest de la Chine dans le cadre des échanges commerciaux des provinces chinoises avec l’Afrique.

L’Afrique du Sud demeure le premier pays commercial du Hunan en Afrique, selon les autorités chinoises, ajoutant que la coopération commerciale avec le Mozambique et la Côte d’Ivoire est en forte expansion, ont salué les mêmes sources officielles.

De janvier à mai 2025, les exportations de cette province vers l’Afrique se sont élevées à «10,97 milliards de yuans, marquant une hausse de 3,3%», tandis que les importations ont atteint «10,47 milliards de yuans».

En mai 2025, les échanges commerciaux du Hunan avec l’Afrique ont enregistré une «progression de 19,7% par rapport à l’an dernier, avec un total de 4,79 milliards de yuans», précisent les douanes de la 2è économie mondiale.

Les exportations du Hunan vers l’Afrique sont principalement dominées par les expéditions des entreprises privées et s’élèvent à «plus de 90%», avec un dominance du commerce de transformation et de la logistique sous douane.