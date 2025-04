Le Sénégal commémore ce vendredi 4 avril, le 65ème anniversaire de son indépendance placé cette année sous le thème : «Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces de défense et de sécurité».

«Voilà maintenant 65 ans que nous avons pris en main notre destin. Soixante-cinq ans que le Sénégal affirme fièrement sa souveraineté. Soixante-cinq ans que le Sénégal poursuit sa marche vers le progrès, malgré les turbulences du monde», s’est réjoui le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, la veille, dans un message ad-hoc.

«Aujourd’hui plus que jamais, nous devons tirer parti de cette force motrice pour redresser ce qui doit l’être, et donner corps aux aspirations de notre peuple et aux espoirs de notre jeunesse», a insisté Faye qui entame la deuxième année de son mandat à la tête du Sénégal.

«Même si la situation actuelle révèle des défis encore plus grands que nous devrons relever, le devoir de vérité constitue le socle de la rupture systémique que nous avons engagée avec détermination et responsabilité » a souligné le président et chef parti PASTEF au pouvoir depuis mars 2024, précisant que son «gouvernement s’est résolument engagé dans un vaste chantier de réformes».

Le Président Faye a par ailleurs loué la «maturité démocratique du Sénégal qui permet aux divers acteurs politiques et sociaux de notre pays de s’exprimer librement, de rivaliser âprement au besoin, mais de toujours reconnaître le verdict du peuple souverain».