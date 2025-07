Après avoir annoncé, le 14 avril dernier devant l’Assemblée nationale, une réforme de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), pour rendre cet organe plus indépendant et plus efficace, le gouvernement sénégalais a annoncé carrément ce mercredi 30 juillet, la création d’un nouvel Office national de lutte contre la Corruption.

En effet, le Conseil des ministres a examiné et adopté lors de sa réunion hebdomadaire, le projet de loi portant création de l’Office national de lutte contre la Corruption, comme on peut le lire dans le compte rendu de la réunion.

Si ce document ne donne pas plus de détails sur la mise en place de la nouvelle structure, il est clair que le présent projet de loi s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement Sonko de promouvoir une gestion publique plus transparente et responsable, ainsi que de renforcer la redevabilité et la rigueur.

Le Conseil des ministres a également adopté des projets de loi relatifs à la protection des lanceurs d’alerte, à l’accès à l’information et à la déclaration de patrimoine.

Ces trois mesures sont aussi inscrites dans l’agenda du gouvernement présenté par le Premier ministre devant les élus, en avril dernier. Les autorités sénégalaises entendent protéger les lanceurs d’alerte en vue d’encourager la dénonciation des actes répréhensibles, garantir aux citoyens leur droit à l’information et assurer un meilleur contrôle des gestionnaires des fonds publics.