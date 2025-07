Une nouvelle fois, le Maroc répond présent. Sur instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, une importante opération d’aide humanitaire et médicale d’urgence est en cours à destination du peuple palestinien, notamment les populations éprouvées de la bande de Gaza.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le ministère des Affaires étrangères a précisé que cette aide atteint un volume impressionnant de près de 180 tonnes. Elle comprend des denrées alimentaires de première nécessité, du lait infantile, des médicaments, du matériel chirurgical, ainsi que des couvertures, des tentes et divers équipements destinés à soulager les souffrances des plus vulnérables.

L’opération bénéficie d’un corridor logistique spécial, mis en place pour acheminer cette aide dans les plus brefs délais, directement aux bénéficiaires.

Ce geste humanitaire s’inscrit dans la continuité de l’engagement constant du Maroc envers la Palestine. En mars 2024 déjà, le Royaume avait marqué les esprits avec une initiative sans précédent : l’acheminement d’une aide humanitaire vers Gaza par voie terrestre via Israël, après un transit aérien par Tel-Aviv. Une première mondiale, saluée pour son audace et son efficacité.

Au-delà des chiffres et des cargaisons, cette nouvelle mobilisation témoigne d’une solidarité sincère et d’un engagement indéfectible du Roi Mohammed VI envers la cause palestinienne. À travers cette action, le Maroc confirme une fois de plus sa place parmi les nations qui allient parole et action en faveur des peuples en détresse.