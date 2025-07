Le Secrétaire exécutif de la Commission nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire, Diakalidia Konaté et le Commissaire général de la Commission des Frontières du Ghana, Anthony Ntem ont procédé, ce mercredi 30 juillet à Newtown, à la pose conjointe de la première pierre de bornage de la frontière reliant les deux pays voisins.

La cérémonie organisée à cet effet, a enregistré la présence des autorités administratives, militaires et coutumières des deux pays, ainsi que du représentant de la Commission de l’Union africaine (CUA) chargée de paix et sécurité, Sunday Okello et du représentant de l’ambassadeur de l’Allemagne au Ghana, Yassin Saïd.

Dans son mot de circonstance, Diakalidia Konaté a déclaré que «ce geste solennel ne vise pas uniquement à matérialiser une limite physique. Il exprime avant tout la volonté partagée de nos deux États de faire prévaloir le dialogue, la concertation et la négociation comme voies privilégiées de règlement des différends frontaliers».

Il a sensibilisé les populations frontalières à poursuivre la bonne coopération pacifique entre elles, en mettant en œuvre des mécanismes réguliers de concertation interrégionaux ou inter-villageois, pour favoriser l’émergence d’un climat de confiance, la circulation de la parole apaisée et la recherche de solutions adaptées aux réalités locales.

Par ailleurs, il a rassuré la CUA et l’Allemagne que « la Côte d’Ivoire est résolument engagée à tout mettre en œuvre pour que ses frontières soient entièrement démarquées dans un délai rapproché et soient suffisamment sécurisées pour le bien des populations de ses zones frontalières».

De son côté, Anthony Ntem, a rappelé que le Ghana et la Côte d’Ivoire sont deux Républiques sœurs et que « la matérialisation de notre frontière commune vient renforcer la bonne collaboration entre nos deux pays et nos peuples».

Après avoir salué « ce moment historique », Sunday Okello a déclaré que la Commission de l’UA reste engagée, à travers le Programme Frontières de l’UA, à « apporter l’appui nécessaire aux deux pays pour atteindre tous les objectifs fixés».

Yassin Saïd, dont le pays appuie cette initiative, à travers la Coopération allemande GIZ, a promis que «la GIZ sera toujours présente» aux côtés des deux pays.