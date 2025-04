Le Président togolais, Faure Gnassingbé a accepté d’être le nouveau médiateur de l’Union Africaine (UA) dans le conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), a confirmé ce dimanche 13 avril, le Gouvernement togolais.

La semaine dernière, la diplomatie angolaise avait officiellement annoncé son renoncement à poursuivre sa médiation dans le conflit à l’Est de la RDC, une médiation enclenchée depuis 2022, et marquée par plusieurs vaines tentatives diplomatiques pour mettre fin aux hostilités dans la région et aux différends à ce sujet, entre la RDC et le Rwanda.

Le marqueur de ces tentatives diplomatiques vaines a été le boycott d’une invitation adressée par le président angolais et ex-médiateur, João Lourenço aux protagonistes pour des échanges directs à Luanda le 18 mars 2025.

Les Présidents congolais, Félix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagamé et des représentants du M23 (Mouvement rebelle) ont tenu des pourparlers sous l’égide du Qatar fin mars 2025 à Doha, la capitale qatarie.

Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et de cessez-le-feu ont été décrétés dans l’est de la RDC entre les belligérants, mais ont été rapidement rompus.

«Le Togo exprime sa profonde gratitude au Bureau de la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de l’UA, ainsi qu’à João Lourenço, Président en exercice de l’UA pour la confiance exprimée à l’égard du Président Faure Gnassingbé dans le cadre des efforts continus visant la résolution pacifique de la crise dans l’Est de la RDC», a salué ce 13 avril sur X, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey.

«Le Président Faure Essozimna Gnassingbé contribuera activement à la recherche d’une paix durable, à la réconciliation et à la stabilité dans la région des Grands Lacs», a encore assuré Dussey.

La diplomatie togolaise s’est illustrée fin 2022 et début 2023 dans la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Elle a aussi joué à la facilitation entre la CEDEAO, l’UEMOA et des Etats comme le Mali et le Niger.