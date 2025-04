Le Tchad va organiser dans les mois à venir, une table ronde aux Emirats Arabes Unis, pour le financement de son plan national de développement, a annoncé ce week-end dans un communiqué, la présidence tchadienne.

Ce rendez-vous est l’un des sujets évoqués par les dirigeants de ces deux pays lors d’une visite de travail que le président Mahamat Idriss Deby Itno a effectué à Abu Dhabi, du 16 au 20 avril.

Le communiqué ne donne aucune précision ni sur la date exacte de la table ronde, ni sur le montant que le gouvernement tchadien entend mobiliser lors de ce forum.

Les échanges entre les présidents Mahamat et Mohamed Ben Zayed Al Nahyane ont aussi porté sur la consolidation et l’élargissement de la coopération bilatérale, indique la même source, précisant que les domaines tels que le commerce, l’économie, les investissements, l’énergie et les infrastructures étaient au cœur des discussions, dans la perspective d’un partenariat mutuellement bénéfique.

Le Tchad, qui se veut un pays stratégique au cœur de l’Afrique, estime pouvoir offrir un potentiel considérable dans plusieurs domaines, tandis que les Émirats Arabes Unis apparaissent comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de projets structurants, en termes de financement.

A la fin de leurs échanges, Mahamat a invité le président Emirati à visiter le Tchad et ce dernier a promis honorer cette demande, d’après le communiqué.