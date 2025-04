La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) célèbre cette année ses 50 ans d’unité régionale, de paix et de progrès, sachant que les festivités du jubilé d’or qui vont démarrer ce mardi 22 avril à Accra, sous la présidence du chef d’État ghanéen, John Mahama Dramani, se dérouleront durant plusieurs semaines.

Le lancement officiel des célébrations est organisé par le gouvernement du Ghana en collaboration avec la Commission de la CEDEAO.

Faisant le point le 17 avril dernier, sur le lancement des célébrations de l’événement, le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa a annoncé que la cérémonie de lancement devrait recevoir la participation du Président de l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO et Président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, le Président de la Commission de la CEDEAO, les Chefs d’État et de gouvernement, les Ministres des Affaires des États membres et des dirigeants d’organisations partenaires.

Bola Tinubu a précisé que le président ghanéen Mahama a invité également à cette cérémonie, les chefs d’État de l’Alliance des États sahéliens (AES), à savoir le malien, Assimi Goïta, le burkinabè, Ibrahim Traoré et le nigérien, Abdourahamane Tiani, dont les pays ont quitté la .

CEDEAO.

Toujours selon ses propos, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, à laquelle participeraient les ministres des Affaires étrangères et des Finances, se déroulera du 22 au 23 avril, pour délibérer sur la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO et préparer un rapport complet à ce sujet, pour le soumettre aux Chefs d’État et de gouvernement des États membres.

Pour le ministre Ablakwa, le choix du Ghana par le bloc régional pour accueillir le lancement des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO, fondée en mai 1975, est un « honneur » fait à ce pays qui est « devenu le berceau du panafricanisme et le champion de l’intégration régionale».