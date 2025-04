La capitale malgache Antananarivo a accueilli ce 24 avril, le 5e Sommet de la Commission de l’océan Indien (COI) qui a connu la participation active des dirigeants de Madagascar, des Comores, de Maurice, des Seychelles et de la France.

Ces derniers ont placé au centre de leurs agendas diplomatiques «la sécurité et la souveraineté alimentaires au cœur des priorités régionales».

Cette grand-messe qui célébrait les 40 ans de la COI, s’est conclue par un engagement renouvelé des dirigeants de la COI à faire de l’océan Indien «un espace solidaire, prospère et durable». Ils se sont engagés dans ce sens à acter un projet régional cohérent et ambitieux devant consolider l’esprit de coopération régionale.

Au Centre de Conférences International d’Ivato, où ont eu lieu les travaux du 5e Sommet de la COI, le président malgache, Andry Rajoelina a déclaré : «nous nous donnons comme défi de devenir le grenier agricole de l’Indien-Océanie et du continent africain (…) Ensemble, ouvrons la voie vers une Indian-Océanie plus forte, plus souveraine, plus solidaire».

Le Secrétaire général de la COI, Edgard Razafindravahy a salué l’esprit dans lequel s’est tenu ce «Sommet qui est un appel à un multilatéralisme solidaire, humaniste, concret».

Les Chefs d’Etat présents à ce 5e Sommet de la COI ont par ailleurs validé le PRESAN (Programme régional de sécurité alimentaire et de nutrition) et ont exhorté à une densification des investissements dans l’agriculture, la formation des jeunes agriculteurs et la lutte contre la malnutrition.

En matière environnementale, les leaders de la COI ont salué «son accréditation au Fonds vert pour le climat», tout en encourageant les initiatives régionales pour une économie bleue durable dans l’Océan Indien.