Le premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé a exprimé samedi 31 mai à Abidjan, à l’occasion de la clôture scientifique de la 7ème édition du Salon international de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA), l’ambition de la Côte d’Ivoire de se hisser parmi les 10 premières nations agricoles au monde.

« La Côte d’Ivoire veut être le champion de l’agriculture en Afrique. Nous le sommes déjà. Mais, nous voulons surtout être parmi les dix meilleures nations agricoles au monde », a-t-il déclaré, précisant que cette ambition de son pays repose sur une douzaine de principaux axes, dont la recherche et l’innovation.

L’édition 2025 du SARA, qui s’est tenue du 23 mai au 1er juin 2025 au parc des expositions d’Abidjan, sous le thème : «Quel système de transformation agroalimentaire pour la souveraineté alimentaire en Afrique ?», a été une occasion pour la Côte d’Ivoire de valoriser son savoir-faire local, de mettre en lumière ses richesses agricoles, mais aussi de permettre la conclusion de partenariats porteurs d’opportunités.

L’événement, également présenté comme un espace de formation et de renforcement de capacités pour les acteurs des chaînes de valeur agricole, a rassemblé plus de 1000 exposants et devait accueillir plus de 500.000 visiteurs.

Dans sa déclaration, le Premier ministre ivoirien a également souligne que « le SARA est un lieu pour gagner, un lieu pour découvrir et un lieu pour s’engager. Ensemble, avec le SARA, nous irons plus loin. »

De son côté, le ministre d’Etat, ministre ivoirien de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani a notamment salué la coopération avec la Chine, invitée d’honneur de cette édition, qui s’est engagée à accompagner la Côte d’Ivoire au niveau de la mécanisation de son agriculture.