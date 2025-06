Les organisateurs de la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue du 12 au 15 juin à Changsha, capitale de la province du Hunan (centre de la Chine) ont annoncé ce 03 juin, que les inscriptions à cet évènement continuent de monter en flèche.

A la date de ce mardi 3 juin, «plus de 28.000 personnes venant de Chine, d’Afrique et d’organisations internationales se sont inscrites à cette 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique». Ces participants proviennent de 48 pays africains, de neuf organisations internationales et de 27 régions chinoises de niveau provincial.

Au total, plus de «4.700 entreprises chinoises et africaines, associations commerciales et institutions financières» sont attendues à cette grand-messe commerciale qui se tient sous le thème : «La Chine et l’Afrique: Ensemble vers la modernisation».

La nouveauté majeure attendue lors de cette Exposition 2025 est l’importance accordée à la «promotion de marques célèbres» dans le cadre de la coopération sino-africaine, aux produits africains de qualité, au tourisme Chine-Afrique et à la coopération sino-africaine en matière de médecine traditionnelle chinoise.

Depuis son lancement en 2019, cette Exposition internationale a déjà permis la conclusion de deals financiers d’un montant global de 53,32 milliards de dollars, d’après les autorités chinoises.