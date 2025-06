Le gouvernement de Transition du Burkina Faso a décidé ce lundi 2 juin, «la suspension des importations de pommes de terre sur l’ensemble du territoire» national jusqu’à fin juin.

«Il est porté à la connaissance de la population et des opérateurs économiques que l’importation de la pomme de terre est interdite sur toute l’étendue du territoire national, et ce jusqu’au 30 juin 2025», indique un communiqué conjoint des ministres en charge de l’Agriculture et du Commerce. Les autorités du Faso se veulent fermes dans le suivi de la mise en œuvre de cette mesure à l’échelle nationale.

Le Burkina Faso, gros producteur de pommes de terre et de produits maraîchers en interne depuis plusieurs années, a fait de la reconquête de la souveraineté alimentaire, une pierre de touche de ses projections en matière de développement.

Dans cette optique, il est attendu dans le cadre de «l’Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025» lancée par le ministère de l’Agriculture du Faso, une «production annuelle de plus de 60.000 tonnes de pomme de terre».