La saison continentale des clubs en Afrique s’est achevée ce 1er juin, avec le match-retour de la finale de la Champions League africaine qui a vu le succès de la formation égyptienne de Pyramids FC grâce à la prestation de deux valeureux joueurs marocains.

Le défenseur droit, Mohamed Chibi et le milieu de terrain agile et adroit, Walid El Karti sont les deux Marocains couronnés ce 1er juin avec leur club égyptien «Pyramids FC qui décroche pour la première fois le Graal en Champions League africaine.

A travers ce sacre historique, les Egyptiens de Pyramids rejoignent le rang des clubs du pays des Pharaons ayant déjà remporté le trophée le plus prisé sur le continent.

Ils sont au total 4 clubs d’Egypte dans ce classement à savoir : Ismaily SC, Zamalek SC (5 titres gagnés) et Al Ahly SC (12 trophées remportés, un record continental), et désormais la formation Pyramids FC des Marocains Mohamed Chibi et son compatriote El Karti qui devient au passage, double vainqueur de la Champions League africaine, après son précédent sacre avec le club casablancais le WAC.

Pyramids FC a battu à domicile ce 1er juin, Mamelodi Sundowns d’Afrique par 2-1 (3-2 sur l’ensemble des deux rencontres aller et retour). La formation cairote succède ainsi à son grand rival d’Al Ahly SC qui avait enlevé les éditions 2023 et 2024 de cette prestigieuse Coupe continentale.