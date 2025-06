Les organisateurs de la 7è édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales (SARA-2025), tenue du 23 mai au 1er juin au Parc des expositions d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, les organisateurs s’attendent à la signature de contrats d’investissements de près de 701,5 millions de dollars. Cette prévision financière a été révélée hier lundi après la clôture du SARA.

Le Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Nouhoun Coulibaly a annoncé pour sa part, que «le SARA 2025 a rassemblé plus de 450.000 visiteurs et accueilli 915 entreprises exposantes à travers 523 stands».

L’édition 2025 du SARA a connu en outre le lancement de la première Bourse des matières premières agricoles (BMPA) en Côte d’Ivoire, une plateforme sur laquelle les prix des produits agricoles peuvent être négociés entre les investisseurs nationaux ou internationaux et les agriculteurs ivoiriens ce qui constitue une innovation majeure dans le secteur agricole ivoirien.

105 Conférences avec environ 27.000 participants, dont 60% de professionnels et 25% d’étudiants, ont pris part à cette grand-messe du SARA 2025, d’après les chiffres officiels.