Le Président somalien, Hassan Sheikh Mohamud a officiellement annoncé hier dimanche, l’organisation le 15 juin prochain à Mogadiscio, la capitale, du Forum national politique de consultation des leaders de la classe politique et de la société civile.

L’événement serait l’aboutissement des consultations engagées, pendant des semaines, par le président de la République avec des figures de poids de différents horizons du pays (anciens dirigeants nationaux, autorités des Etats fédérés, dirigeants des partis politiques et acteurs de la société civile).

La tenue du forum répond aux aspirations du chef de l’Etat qui a longtemps insisté sur la nécessité de rassembler les forces politiques et communautaires du pays autour d’un dialogue inclusif.

L’objectif de ce dialogue est d’établir un large consensus sur les priorités clés de l’État, notamment la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, la démocratisation et les processus électoraux, l’achèvement de la Constitution, l’unité nationale et la réconciliation, susceptible de favoriser la paix et, par conséquent, le développement durable, rapporte la presse locale.

La même source indique qu’un comité spécial, dirigé par le ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Hassan Macalin Mahmoud, a été mis en place pour superviser les préparatifs techniques du forum et assurer sa coordination.