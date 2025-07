La sélection féminine marocaine de football a décroché haut la main, son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine , (CAN 2024) en battant son homologue malienne par 3-1 (mi-temps 1-0), dans un match comptant pour les quarts de finale, dans la soirée du vendredi 18 juillet au stade olympique de Rabat.

Après le départ prématuré du onze tunisien de la compétition, l’Algérie, deuxième équipe maghrébine dans ce tournoi, a été battue à son tour en quart de finale, ce samedi 19 juillet sur la pelouse du Stade municipal de Berkane, par les Black Queens du Ghana sur le score de 4-2 aux tirs aux buts après un match nul 0-0 durant le temps réglementaire et les prolongations.

Donc la région maghrébine n’est désormais représentée que par la seule sélection marocaine, finaliste malheureuse de la CAN 2023. Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été marqués par Ibtissam Jraidi, qui a signé un doublé (7è, 79è, s.p.) et Kenza Chapelle (89è). Dans le camp malien, Aissata Traore a marqué le but d’honneur dans les arrêts de jeu (90è+7, s.p).

Les Lionnes de l’Atlas disputeront la demi-finale contre la sélection du Ghana le mardi 22 juillet à partir de 20h au Stade Olympique de Rabat. Les sud-africaines Banyana Banyana, championne d’Afrique, qui ont éliminé les Sénégalaises samedi soir au Stade d’honneur d’Oujda, par 4-1 aux tirs aux buts (après temps réglementaire et prolongations), affronteront en demi-finale, mardi prochain à 17h00 (GMT+1), la sélection nigériane, qui a évincé de son côté, l’équipe zambienne (5 à 0), vendredi dernier au stade Larbi Zaouli à Casablanca.