L’ex-Président de l’Afrique du Sud et leader du parti Umkhonto weSizwe (MKP), Jacob Zuma a indiqué que son parti estime que la proposition marocaine d’autonomie « permettra une gouvernance locale significative par les populations de la région du Sahara, tout en garantissant au Maroc sa souveraineté sur le Sahara ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le leader sud-africain a souligné que son parti, le MKP « reconnaît le contexte historique et juridique qui renforce la revendication du Maroc sur le Sahara » et « estime que les efforts du Maroc pour recouvrer sa pleine intégrité territoriale s’inscrivent dans la continuité de l’engagement du parti MK à préserver la souveraineté et l’unité des États africains ». Quelques semaines après avoir officiellement soutenu la marocanité du Sahara occidental, Jacob Zuma a réaffirmé cette position de son parti, ce mardi 15 juillet depuis Rabat, à l’issue de sa réunion avec Nasser Bourita.

Tout en reconnaissant « le soutien international et continental croissant que la proposition marocaine d’autonomie a reçu ces dernières années », l’ex-président sud-africain, Zuma estime que la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara « offre une voie équilibrée qui favorise la stabilité, la paix et le développement dans la région », appelant « la communauté internationale à soutenir le plan d’autonomie du Maroc, qui constitue un moyen efficace d’assurer la paix, la stabilité et la prospérité » au profit des populations du Sahara Occidental marocain.

Cette position s’inscrit dans le cadre de la position politique du parti MK « visant à apporter une solution concrète au long débat sur l’avenir de la région du Sahara », publiée par le parti le mois de juin dernier, dans un document intitulé : « un partenariat stratégique pour l’unité africaine, l’émancipation économique et l’intégrité territoriale : Maroc ».

Ce document rappelle que le Sahara « faisait partie du Maroc avant la colonisation espagnole à la fin du XIXe siècle. De ce fait, il fait partie intégrante du Maroc depuis des siècles. La revendication marocaine est antérieure à la colonisation et trouve son origine dans l’allégeance des tribus (sahraouies) au Trône Marocain ».

A l’issue des entretiens de Zuma avec Bourita, le responsable de la présidence du parti uMkhonto weSizwe a lu un communiqué dans lequel il est souligné que «nous sommes ravis et honorés d’être ici à Rabat pour renforcer les liens historiques entre nos deux pays, qui remontent à l’époque de la lutte contre l’apartheid. Nous rappelons que notre grand dirigeant Nelson Mandela a été formé au Maroc, à Oujda, en 1962, bénéficiant d’un soutien financier et militaire qui a ensuite été étendu au mouvement de libération en Afrique du Sud et sur le continent» africain.

D’ailleurs, depuis sa création par Zuma en décembre 2023, le parti MKP s’oppose à «la géopolitique mondiale et au programme de balkanisation visant à affaiblir notre continent» et défend plutôt «la souveraineté et l’unité des États africains. Cette position trouve plus que jamais un écho en Afrique du Sud, alors que notre pays lutte contre des forces internes qui visent à briser notre intégrité territoriale», allusion faite au mouvement indépendantiste dans la région du Cap.