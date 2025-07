La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, hier mardi, que la cérémonie officielle de remise de son Prix d’excellence pour les journalistes aura lieu le 25 juillet prochain à Banjul, la capitale de la Gambie,

Organisée par la Direction de la Communication de la Commission de la CEDEAO, cette première édition récompensera 12 meilleurs journalistes africains qui recevront leurs trophées au cours de la cérémonie, laquelle se tiendra sous le parrainage du Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

Les 12 récipiendaires, originaires des États membres de la CEDEAO, ont été sélectionnés dans les catégories Télévision, Radio, Presse Écrite et Presse en ligne, indique l’organisation, précisant que leurs productions ont porté sur l’impact des réalisations et programmes de la CEDEAO sur la vie des populations en Afrique de l’Ouest.

En février dernier, la CEDEAO a invité les journalistes et professionnels des médias des États membres de la sous-région, ayant un contenu original, percutant et produit de manière professionnelle en anglais, français ou portugais, à soumettre leurs candidatures entre le 20 février et le 20 mars 2025.

Par cette initiative, l’organisation entend célébrer l’excellence du journalisme qui promeut l’intégration régionale et le développement en Afrique de l’Ouest.

La cérémonie de remise des trophées entre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO.