Dakar et Porto-Novo ont fait part, mardi 15 juillet à l’occasion d’une visite de travail du président sénégalais au Bénin, de leur volonté d’œuvrer pour la redynamisation de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et ce en collaboration avec les autres pays membres de l’organisation.

Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue béninois, Patrice Talon, ont fait une déclaration conjointe à la presse, à l’issue de leur entretien qui s’est- focalisé sur les questions stratégiques relatives au renforcement des liens bilatéraux, ainsi qu’à la situation des organisations sous-régionales, en particulier la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’UEMOA.

Les deux chefs d’Etat ont réitéré leur engagement à œuvrer ensemble pour rendre ces institutions plus proches des aspirations et des attentes des peuples de la sous-région, selon la présidence sénégalaise.

« Nous avons parlé de l’UEMOA qui traverse une situation quelque peu difficile », pour laquelle il faut rapidement trouver une solution, a, entre autres, indiqué Diomaye Faye.

Il a souligné avoir convenu avec son homologue béninois, d’entreprendre, dans les prochains jours, « des démarches pour œuvrer à redynamiser l’organisation, lui donner un nouveau souffle » avec « bien évidemment le soutien des autres homologues, membres de l’Union ».

Concernant les relations bilatérales, le Sénégal et le Bénin ont réaffirmé leur volonté de renforcer les liens fraternels historiques et, particulièrement «faire beaucoup plus» sur le plan des échanges commerciaux.

Pour la présidence béninoise, la visite de travail du Président Diomaye, qui s’achève ce mercredi 16 juillet, « témoigne de la vitalité des relations fraternelles et de coopération entre le Bénin et le Sénégal».